Виктор Янукович придет в суд лично, чтобы высказать последнее слово. Такое обещание дал адвокат беглого президента.

Виктор Янукович для последнего слова придет в суд лично, заявил адвокат беглого президента Украины в деле о его госизмене Александр Горошинский.

– Посмотрим, буду ли я завтра на заседании (Оболонского райсуда Киева по делу госизмены Януковича. – Ред.). Но да, он (Янукович. – Ред.) будет лично. Возможно чуть позже, – сказал адвокат Горошинский, пишет РБК-Украина.

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Добавим, что суд разрешил Януковичу выступить с последним словом в суде по видеосвязи.

Напомним, прокуроры Главной военной прокуратуры Украины попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет лишения свободы.