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З останнім словом: Янукович їде до Києва на суд

Віктор Янукович прийде до суду особисто, щоб висловити останнє слово. Таку обіцянку дав адвокат президента-утікача.

Віктор Янукович для останнього слова прийде до суду особисто, заявив адвокат президента-утікача у справі про його зраду Олександр Горошинський.

– Подивимося, чи буду я завтра на засіданні (Оболонського райсуду Києва у справі держзради Януковича. – Ред.). Але так, він (Янукович. – Ред.) буде особисто. Можливо трохи пізніше, – сказав адвокат Горошинський, пише РБК-Україна.

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Додамо, що суд дозволив Януковичу виступити з останнім словом у суді через відеозв’язок.

Нагадаємо, прокурори Головної військової прокуратури України попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років позбавлення волі.

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