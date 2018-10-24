МВФ готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины SBA только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

Совет директоров Международного валютного фонда готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины – stand by arrangement (SBA) только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.

Об этом говорится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Минфина, передает Интерфакс-Украина.

– Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда, – отмечено в документе.

Читайте: В этом отопительном сезоне цена на газ повышаться не будет - Гройсман Новый тариф на газ: на сколько и когда подорожают тепло и горячая вода Повысят ли цены на газ весной - ответ Гройсмана

К слову, эксперты уже говорят о том, что следующий отопительный сезон окажется для украинцев куда более затратным, чем 2018-2019.

– Конечная цена для населения должна соответствовать импортному паритету. Сейчас это 13,5-14 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м.

Достичь этой планки по предварительным данным правительство должно к 1 января 2020 года. По всей видимости, такие условия прописаны в меморандуме с МВФ.

Но какой в итоге будет цена с января 2020 года – предсказать невозможно. Это зависит от мировых котировок, – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Таким образом, в сравнении с текущим тарифом, цена на газ для населения может вырасти в 2 раза. А вместе с ней поднимутся коммунальные платежки за тепло и горячую воду.

поднять цены на газ для населения Напомним, 19 октября Кабмин решилна 23,5% с 1 ноября 2018 года. Вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Фото: Pixabay