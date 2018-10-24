МВФ готовий затвердити нову програму підтримки економічної політики України SBA тільки після остаточного перегляду тарифів на опалення відповідно до підвищення ціни на газ.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду готова затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) тільки після остаточного перегляду тарифів на опалення відповідно до підвищення ціни на газ.

Про це йдеться у попередньому проспекті емісії єврооблігацій Мінфіну, передає Інтерфакс-Україна.

– Домовленість з експертами МВФ передбачає, що тарифи на опалення повинні бути повністю переглянуті з урахуванням підвищення тарифів на газ до затвердження нової програми Радою директорів Фонду, – зазначено в документі.

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До слова, експерти вже говорять про те, що наступний опалювальний сезон виявиться для українців куди більш витратним, ніж 2018-2019.

– Кінцева ціна для населення повинна відповідати імпортному паритету. Зараз це 13,5-14 тис. грн. за 1 тис. куб. м.

Досягти цієї планки за попередніми даними уряд повинен станом на 1 січня 2020 року. По всій видимості, такі умови прописані в меморандумі з МВФ.

Але якою у підсумку буде ціна з січня 2020 року – передбачити неможливо. Це залежить від світових котирувань, – каже співглава Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Відтак, порівняно з поточним тарифом, ціна на газ для населення може вирости вдвічі. А разом із нею піднімуться комунальні платіжки за тепло й гарячу воду.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабмін вирішив підняти ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада 2018 року. Питання ціни на газ для населення є ключовим для відновлення фінансування з боку МВФ.

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