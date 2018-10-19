С первого ноября в Украине повысят цену на газ на 23,5%.

– Переговоры с МВФ мы начинали с повышения цен на газ для населения на 60%. Но в результате переговоров и поиска компромисса мы нашли другой подход. И цены на газ с 1 ноября для населения вырастут только на 23,5%, – отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Таким образом, уже с 1 ноября 2018 года цена за 1000 м³ составит 8850 грн. Сейчас украинцы платят 6958 грн за 1000 м³.

Также глава правительства добавил, что принимаемое решение очень сложное для каждого гражданина, но подчеркнул, что субсидиями будут обеспечены все, кто в них нуждается.

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– Я думаю, что сторонников такого решения тут нет, но это абсолютно вынужденный шаг, – констатировал премьер.

Повышение цен на газ для населения до рыночного уровня – это ключевое требование МВФ.

Ранее Факты ICTV писали, что тарифы на отопление и горячую воду возрастут для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева.

Фото: УНИАН.