Новые правила начисления субсидий.

После осеннего повышения цен на голубое топливо украинцы начали считать, насколько вырастет стоимость отопления и горячей воды.

Но главное – кто после нового тарифного скачка получит помощь от государства. В правительстве уверяют: все, кто реально, а не фиктивно в ней нуждается. В бюджете на следующий год средства на субсидии предусмотрели в размере 55 млрд. грн. Но этого может оказаться недостаточно.

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В то же время правила получения субсидий изменились. Больше не будут считать как доход уплаченные алименты, государственную дотацию за выращивание крупного рогатого скота. И если еще в прошлом году тем, у кого общая площадь квартиры более 120 м, а дому более 200, не давали субсидии, то теперь дадут. Потому за основу будут брать отапливаемую площадь, а не общую.

Теперь субсидии дадут тем, кто официально числиться безработным. То есть станет на учет в службу занятости. Так, в частности, отсеются украинские трудяги, которые работают за рубежом.

Главная задача таких комиссий – предотвратить попытки мошенничества, которые стали массовыми в Украине.

Чтобы убедиться реально ли люди сводят концы с концами, к их домам отправляются социальные инспекторы. Это раньше субсидии назначали автоматически. Теперь всех сомнительных клиентов будут тщательно проверять. Вот только попасть за высокие заборы непросто.

В итоге махинаторы и хитрецы постепенно отсеиваются. Хотя не всегда могут пройти проверку даже простые украинцы.

Субсидии станут доступнее, говорят Минсоцполитики, но расходы на них не вырастут. Что важно и для сотрудничества с МВФ, поскольку фонд требует от Киева сбалансированного бюджета. Хотя для получения транша, как утверждает экономист Олег Устенко, у кредитора есть еще одно неприятное требование – в течение следующего года Кабмин должен снова повысить цены на газ.

Согласно обнародованной на этой неделе правительственным постановлением цены должны вырасти в два этапа: с первого мая 2019-го года и с первого января 20-го. Но к концу нынешнего отопительного сезона, как заверил премьер-министр, газ для населения не подорожает.

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