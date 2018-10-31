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Правила змінились: як отримати субсидію та що чекає махінаторів

Нові правила нарахування субсидій.

Після осіннього підвищення цін на блакитне паливо українці почали рахувати, наскільки зросте вартість опалення та гарячої води.

Та головне – хто після нового тарифного стрибка отримає допомогу від держави. В уряді запевняють: всі, хто реально, а не фіктивно її потребує. У бюджеті на наступний рік коштів на субсидії передбачили в розмірі 55 млрд. грн. Але цього може виявитися недостатньо.

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Водночас правила отримання субсидій змінилися. Більше не рахуватимуть як дохід сплачені аліменти, державну дотацію за вирощування великої рогатої худоби. І якщо ще торік тим, у кого загальна площа квартири понад 120 м, а будинку понад 200, не давали субсидії, то тепер дадуть. Бо за основу братимуть опалювальну площу, а не загальну.

Тепер субсидії дадуть лише тим, хто офіційно числитиметься безробітним. Тобто стане на облік у службу зайнятості. Так, зокрема, відсіються українські заробітчани, які працюють за кордоном.

Головне завдання таких комісій – запобігти спробам шахрайства, які стали масовими в Україні.

Аби переконатися чи реально люди зводять кінці з кінцями, до їхніх маєтків вирушають соціальні інспектори. Це раніше субсидії призначали автоматично. Тепер всіх сумнівних клієнтів ретельно перевіряють. От тільки потрапити за високі паркани непросто.

У підсумку махінатори та хитруни поступово відсіюються. Хоча не завжди можуть пройти перевірку навіть прості українці.

Субсидії стануть доступнішими, кажуть мінсоцполітики, але видатки на них не зростуть. Що важливо і для співпраці з МВФ, оскільки фонд вимагає від Києва збалансованого бюджету. Хоча для отримання траншу, як стверджує економіст Олег Устенко, у кредитора є ще одна неприємна вимога – протягом наступного року Кабмін має знову підвищити ціни на газ.

Згідно з оприлюдненою цього тижня урядовою постановою ціни мають зрости в два етапи: з першого травня 2019-го року і з першого січня 20-го. Але до кінця нинішнього опалювального сезону, як запевнив прем’єр-міністр, газ для населення не подорожчає.

До слова, нарахували борги за комуналку – що робити.

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