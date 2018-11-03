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День ракетных войск и артиллерии. Как защищают Украину

Сегодня в Украине празднуют День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск. Факты ICTV собрали информацию о том, чем занимаются эти войска.

ЗСУ

Установили праздник ракетных войск 31 октября 1997 за важную роль ракетных войск и артиллерии в укреплении обороноспособности государства. День инженерных войск начал праздноваться через 2 года. Праздник установили в Украине учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства.

Ракетные войска и артиллерия (РВиА) состоят из соединений оперативно-тактических и тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, минометных подразделений и подразделений противотанковых управляемых ракет.

Их основная задача – поражение живой силы, танков, артиллерии и других важных объектов при ведении боевых действий.

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Эти войска – основная огневая сила в сухопутных операциях, проводимых с применением обычного оружия. Они выполняют около 70% общего объема задания огневого поражения противника. Кроме того, у них могут быть и средства ядерного поражения.

На поле боя они выполняют следующие задачи:

  • завоевание и удержание огневого превосходства над противником;
  • поражения его средств ядерного нападения, живой силы, вооружения, военной и специальной техники;
  • дезорганизация систем управления войсками и оружием;
  • разрушения долговременных оборонительных сооружений и других объектов инфраструктуры;
  • нарушение работы оперативного и общевойскового тыла противника;
  • ослабление и изоляция вторых эшелонов и резервов противника;
  • уничтожение танков и других бронированных машин противника, прорвавшихся в глубину обороны;
  • прикрытие открытых флангов и стыков;
  • участие в уничтожении воздушных и морских десантов противника;
  • дистанционное минирование местности и объектов;
  • световое обеспечение ночных действий войск;
  • задымление, ослепление объектов противника.

Интересно, что в армии НАТО и многих других странах мира эти войска называются полевая артиллерия.

Инженерные войска – это специальные войска, которые существуют в армиях многих стран мира и во время боевых действий и операций они выполняют самые сложные задачи инженерного обеспечения, требующие специальной подготовки и применения различной инженерной техники и боеприпасов.

Инженерное обеспечение создает своим подразделениям необходимые условия для своевременного и скрытого их выдвижения в район боевых действий, развертывания и маневра, повышения защищенности личного состава, вооружения и военной техники всех средств поражения, а также для увеличения эффективности нанесения противнику потерь в живой силе и технике и затруднения его действий на местности.

Среди задач, которые выполняют инженерные войска – следующие:

  • инженерную разведку противника, местности и объектов на ней;
  • фортификационное оборудование местности;
  • оборудование собственных инженерных заграждений для противодействия противнику;
  • проделывание проходов в заграждениях, выставленных противником;
  • оборудование и содержание переправ своим подразделениям через водные преграды;
  • уничтожение средств переправ или благоприятных для переправ условий для противника;
  • обеспечение питьевой водой своих подразделений;
  • осуществление маскировки техники, фортификационных элементов, мест сосредоточения.

К слову, Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы вблизи оккупированного Россией Крыма из зенитных ракетных комплексов Бук-М1 и С-300 различных модификаций.

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