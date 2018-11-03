Сегодня в Украине празднуют День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск. Факты ICTV собрали информацию о том, чем занимаются эти войска.
Установили праздник ракетных войск 31 октября 1997 за важную роль ракетных войск и артиллерии в укреплении обороноспособности государства. День инженерных войск начал праздноваться через 2 года. Праздник установили в Украине учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства.
Ракетные войска и артиллерия (РВиА) состоят из соединений оперативно-тактических и тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, минометных подразделений и подразделений противотанковых управляемых ракет.
Их основная задача – поражение живой силы, танков, артиллерии и других важных объектов при ведении боевых действий.Читайте: Сколько длятся войны (ИНФОГРАФИКА) В Украине повысят пенсии военным - дата По стандартам НАТО - Кабмин утвердил Военно-медицинскую доктрину
Эти войска – основная огневая сила в сухопутных операциях, проводимых с применением обычного оружия. Они выполняют около 70% общего объема задания огневого поражения противника. Кроме того, у них могут быть и средства ядерного поражения.
На поле боя они выполняют следующие задачи:
- завоевание и удержание огневого превосходства над противником;
- поражения его средств ядерного нападения, живой силы, вооружения, военной и специальной техники;
- дезорганизация систем управления войсками и оружием;
- разрушения долговременных оборонительных сооружений и других объектов инфраструктуры;
- нарушение работы оперативного и общевойскового тыла противника;
- ослабление и изоляция вторых эшелонов и резервов противника;
- уничтожение танков и других бронированных машин противника, прорвавшихся в глубину обороны;
- прикрытие открытых флангов и стыков;
- участие в уничтожении воздушных и морских десантов противника;
- дистанционное минирование местности и объектов;
- световое обеспечение ночных действий войск;
- задымление, ослепление объектов противника.
Интересно, что в армии НАТО и многих других странах мира эти войска называются полевая артиллерия.
Инженерные войска – это специальные войска, которые существуют в армиях многих стран мира и во время боевых действий и операций они выполняют самые сложные задачи инженерного обеспечения, требующие специальной подготовки и применения различной инженерной техники и боеприпасов.
Инженерное обеспечение создает своим подразделениям необходимые условия для своевременного и скрытого их выдвижения в район боевых действий, развертывания и маневра, повышения защищенности личного состава, вооружения и военной техники всех средств поражения, а также для увеличения эффективности нанесения противнику потерь в живой силе и технике и затруднения его действий на местности.
Среди задач, которые выполняют инженерные войска – следующие:
- инженерную разведку противника, местности и объектов на ней;
- фортификационное оборудование местности;
- оборудование собственных инженерных заграждений для противодействия противнику;
- проделывание проходов в заграждениях, выставленных противником;
- оборудование и содержание переправ своим подразделениям через водные преграды;
- уничтожение средств переправ или благоприятных для переправ условий для противника;
- обеспечение питьевой водой своих подразделений;
- осуществление маскировки техники, фортификационных элементов, мест сосредоточения.
К слову, Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы вблизи оккупированного Россией Крыма из зенитных ракетных комплексов Бук-М1 и С-300 различных модификаций.