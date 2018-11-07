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Сущенко этапировали в колонию в Кировской области РФ

Украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области.

Об этом сообщил адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин в Twitter.

По его словам, Сущенко отправили в исправительную колонию №11, которая находится в городе Кирово-Чепецк, деревне Утробино.

Читайте: В семье Романа Сущенко произошло горе

Напомним, 12 июня в Москве Романа Сущенко приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Спустя два месяца Верховный суд России отклонил апелляцию и подтвердил приговор.

Фото: Mark Feygin.

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