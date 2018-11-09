9 ноября, в День украинской письменности и языка, Факты ICTV предлагают ознакомиться с особыми украинскими словами, которые следует знать и употреблять в повседневном общении.

День украинской письменности и языка отмечают ежегодно 9 ноября.

Факты ICTV предлагают вспомнить особенные украинские слова, которыми богат наш язык.

Яркие лексемы пополнят словарный запас и с легкостью заменят надоедливый суржик.

Кебета – способность, умение, дарование; ум.

“Чи так, батьку отамане? Чи правду співаю? Ех, якби то!.. Та що й казать? Кебети не маю!” (Тарас Шевченко).

Нестелепа – неповоротливый, неуклюжый человек.

“Знав би той нестелепа, як стріляю. Поцілив би йому крізь вічко його кольчуги прямо в пупа! Ги-ги!” (Павло Загребельний).

Тужавий – плотный, тугой, не мягкий.

“Іде неквапом, упевнений, що його ждуть, сповнений пихи й нахабства, ліниво переставляє чоботи, вминає тужавий сніг: ри-и-ип! ри-и-ип!” (Павло Загребельний).

Абищиця – вещь или дело, не имеющее никакой ценности или значения; мелочь, ерунда.

“Це така абищиця, що не варт і казати…” (Словник Грінченка).

Чвиря – непогода, слякоть.

“А зима зовсім згнила, і шкульгає Різдво в мряку чвирі…” (Микола Хвильовий).

Примилятися – поведением, разговором, манерами пытаться нравиться кому-либо, соблазнять кого-то; словами, поступками подлизываться к кому-либо с определенной целью; заискивать.

“Він крутився поміж своїми людьми, усміхався та примилявся до їх та нишком іноді казав кому щось…” (Б. Грінченко).

Мріти – еле светиться; мерцать; светать.

“На могилі кобзар сидить

Та на кобзі грає.

Кругом його степ, як море

Широке, синіє.

За могилою могила,

А там — тілько мріє” (Тарас Шевченко).

Сопух – вонь.

“Ця духота й цей сопух запаморочували доразу кожного свіжого, що входив до хати…” (Лесь Мартович).

Розбруньковуватися – приоткрываться, раскрываться (о почках, цветах, листьях).

“Чудесний весняний день… Сонце… Ось-ось розбрунькнуться каштани… ” (Остап Вишня).

Легіт – легкий приятный ветерок.

“Сонце грає промінням, весняний легіт жене по небесній блакиті як пух легенькі білі хмаринки…” (Михайло Коцюбинський).

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Факты ICTV также подготовили тест по украинскому языку, который поможет проверить, не забыли ли вы правила.