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В Киеве утвердили новые тарифы на отопление

Киевтеплоэнерго опубликовало тарифы, которые используются для расчета стоимости отопления за октябрь.

Киевтеплоэнерго опубликовало на своем сайте тарифы, по которым будет происходить начисление оплаты за отопление квартиры в октябре.

При наличии в доме счетчика придется платить 1 354,78 грн за 1 Гкал с НДС.

Если же счетчики не установлены, то расчет оплаты будет производиться по площади отапливаемого помещения. За один квадратный метр придется платить 31,52 грн в месяц.

Тарифы уже утвердили распоряжением Киевской городской государственной администрации.

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К слову, новое повышение цен на газ в Украине может произойти в мае 2019 года.

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