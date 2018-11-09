Киевтеплоэнерго опубликовало тарифы, которые используются для расчета стоимости отопления за октябрь.
Киевтеплоэнерго опубликовало на своем сайте тарифы, по которым будет происходить начисление оплаты за отопление квартиры в октябре.
При наличии в доме счетчика придется платить 1 354,78 грн за 1 Гкал с НДС.
Если же счетчики не установлены, то расчет оплаты будет производиться по площади отапливаемого помещения. За один квадратный метр придется платить 31,52 грн в месяц.
Тарифы уже утвердили распоряжением Киевской городской государственной администрации.
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К слову, новое повышение цен на газ в Украине может произойти в мае 2019 года.
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