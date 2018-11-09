Київтеплоенерго опублікувало тарифи, які використовуються для розрахунку вартості опалення за жовтень.

Київтеплоенерго опублікувало на своєму сайті тарифи, за якими відбуватиметься нарахування оплати за опалення квартири у жовтні.

При наявності в будинку лічильника доведеться платити 1 354,78 грн за 1 Гкал з ПДВ.

Якщо ж лічильники не встановлені, то розрахунок оплати проводитиметься за площею опалювального приміщення. За один квадратний метр доведеться платити 31,52 грн на місяць.

Тарифи вже затвердили розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

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До слова, нове підвищення цін на газ в Україні може відбутися у травні 2019 року.