PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / У Києві затвердили нові тарифи на опалення/

У Києві затвердили нові тарифи на опалення

Київтеплоенерго опублікувало тарифи, які використовуються для розрахунку вартості опалення за жовтень.

Київтеплоенерго опублікувало на своєму сайті тарифи, за якими відбуватиметься нарахування оплати за опалення квартири у жовтні.

При наявності в будинку лічильника доведеться платити 1 354,78 грн за 1 Гкал з ПДВ.

Якщо ж лічильники не встановлені, то розрахунок оплати проводитиметься за площею опалювального приміщення. За один квадратний метр доведеться платити 31,52 грн на місяць.

Тарифи вже затвердили розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

Читайте: Платіжки за газ і тепло за листопад без субсидії – що робити

До слова, нове підвищення цін на газ в Україні може відбутися у травні 2019 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українців змусять платити за воду сусідів
Вугілля закінчилося. Луганська ТЕС переходить на газ
Що зміниться з 1 листопада 2018: ціни на газ і житло солдатам
Субсидії вигідніші дешевого газу. Рева пояснив чому
В Україні 1 листопада дорожчає телефонний зв’язок: для кого і на скільки
Марштурка в Запоріжжі
У Запоріжжі подорожчає проїзд – коли і на скільки
У Львові відключили опалення – причина
Петро Пантелеєв
Пантелеєв: Тепло подали до всіх будівель бюджетної сфери та в 63% будинків комунальної власності
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка