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Платежки за газ и тепло за ноябрь без субсидии – что делать

Если в ноябре вы получите квитанции за коммуналку без субсидии, нужно заплатить обязательный платеж – тот, который был рассчитан по уплате за воду, свет и газ в сентябре.

В Минсоцполитики признают, что это возможно, потому что местные органы власти не всегда вовремя подают информацию.

– Поэтому, если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства будет начислена, и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантив – на сайте subsidii.ioc.gov.ua, – обещают в ведомстве.

Также там уверяют – если у семьи приняли документы на оформление субсидии, она будет обязательно назначена с момента оформления заявления и соответственно будет произведен перерасчет.

Читайте: Монетизация субсидий: как вернут деньги и какие суммы

Ранее сообщалось, что семьи, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, получат компенсацию расходов на коммунальные услуги.

Фото: Dreamstime

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