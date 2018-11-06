Если в ноябре вы получите квитанции за коммуналку без субсидии, нужно заплатить обязательный платеж – тот, который был рассчитан по уплате за воду, свет и газ в сентябре.

В Минсоцполитики признают, что это возможно, потому что местные органы власти не всегда вовремя подают информацию.

– Поэтому, если в ноябре платежка за газ или тепло поступит без отражения субсидии, помощь от государства будет начислена, и ее размер можно будет увидеть в реестре субсидиантив – на сайте subsidii.ioc.gov.ua, – обещают в ведомстве.

Также там уверяют – если у семьи приняли документы на оформление субсидии, она будет обязательно назначена с момента оформления заявления и соответственно будет произведен перерасчет.

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Ранее сообщалось, что семьи, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, получат компенсацию расходов на коммунальные услуги.

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