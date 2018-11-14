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Гройсман пригрозил увольнениями мэрам городов, где еще нет отопления

Правительство обратится в Верховную Раду с представлением об отставке мэров городов, где был провален старт отопительного сезона.

Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

– Дотянули до последнего и начинают над людьми издеваться. Я требую положить этому конец. Если речь идет о том, что какие-то мэры не могут этого сделать, будем обращаться к парламенту и отстранять их от занимаемых должностей. Мне просто надоела эта безответственность.

Премьер сказал, что из-за этого был вынужден заниматься 24 часа в сутки вопросом теплоснабжения в Кривом Роге, Павлограде и Херсоне.

Он отметил, что срыв отопительного сезона местными властями является абсурдом и не поддается никакой критике.

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Напомним, в НАК Нафтогаз Украины заявили, что условиями льготной поставки газа являются подписание договора с Нафтогазом и выполнение хотя бы одного из условий: уровень расчетов не ниже 90%, заключение и выполнение договора реструктуризации, согласование с Нафтогазом и местными властями графика погашения задолженности до 2021 года.

Фото: kmu.gov.ua.

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