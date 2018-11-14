В НАК Нафтогаз Украины заявили, что условиями льготной поставки газа являются подписание договора с Нафтогазом и выполнение хотя бы одного из условий: уровень расчетов не ниже 90%, заключение и выполнение договора реструктуризации, согласование с Нафтогазом и местными властями графика погашения задолженности до 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза Украины.

Проблемы с отоплением сейчас в Кривом Роге, Херсонской области, городах Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.

По информации пресс-службы, производители тепла в этих городах имеют значительную задолженность, не придерживаются графиков ее погашения или в предыдущем периоде рассчитались менее чем за 90% использованного газа.

Пока предприятия не выплатят долг, Нафтогаз не сможет предоставить им газ на льготных условиях, определенных Кабинетом министров.

Долг Криворожской, Северодонецкой и Херсонской ТЭЦ составляет соответственно 1056,9 млн грн, 449 млн грн и 354,5 млн грн, и для возобновления поставок газа необходимо уплатить соответственно 374 млн грн, 66,4 млн грн и 95,1 млн грн.

Читайте: В Киеве утвердили новые тарифы на отопление

В Смеле, Первомайске и Шепетовке теплоснабжающими предприятиями выступают ООО Смела Энергоинвест, КП Первомайсктеплокомунэнерго и ООО Шепетовка Энергоинвест с долгами соответственно 85,5 млн грн, 42,8 млн грн и 56 млн грн.

В Смеле отсутствует подтверждение прав на пользование теплогенерирующими мощностями, а в Первомайске и Шепетовке для возобновления поставок газа необходимо заплатить 7,1 млн грн и 22,3 млн грн.

НАК сообщает, что в ситуации с Херсонской, Криворожской и Северодонецкой ТЭЦ ответственность несет Фонд госимущества, в управлении которого находятся данные предприятия, поэтому ситуация с ними может быть урегулирована только при участии Кабмина.

Напомним, что официально в Киеве, Львове, Виннице и Броварах Киевской области отопительный сезон стартовал еще 16 октября.