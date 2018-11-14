Уряд звернеться до Верховної Ради з поданням про відставку мерів міст, де був провалений старт опалювального сезону.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

– Дотягли до останнього і починають над людьми знущатися. Я вимагаю покласти цьому край. Якщо мова йде про те, що якісь мери не можуть цього зробити, будемо звертатися до парламенту і усувати їх від займаних посад. Мені просто набридла ця безвідповідальність.

Прем’єр сказав, що був змушений займатися 24 години на добу питанням теплопостачання у Кривому Розі, Павлограді та Херсоні.

Він зазначив, що зрив опалювального сезону місцевою владою є абсурдом і не піддається ніякій критиці.

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Нагадаємо, у НАК Нафтогаз України заявили, що умовами пільгового постачання газу є підписання договору з Нафтогазом і виконання хоча б однієї з умов: рівень розрахунків не нижче 90%, укладення та виконання договору реструктуризації, узгодження з Нафтогазом і місцевою владою графіка погашення заборгованості до 2021 року.

Фото: kmu.gov.ua.