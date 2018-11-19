В Минсоцполитики исключают двойное налогообложение в результате декларирования доходов из-за границы при оформлении субсидии.

Несмотря на то, где украинцы получают доходы, в Украине или из-за рубежа, они должны задекларировать их при оформлении субсидии.

В Минсоцполитики обьяснили такую необходимость вопросом расчета размера субсидий, пишет Интерфакс-Украина.

Министр Андрей Рева подчеркивает, что такие данные о доходах не собираются с целью налогообложения. В Кабмине обьясняют, что все налоги на доходы из-за границы уже уплачены, потому они не могут быть под двойным налогообложением.

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– Но если он не желает это делать, то нет никаких проблем – но тогда не нужно обращаться за субсидией, – подчеркнул Рева.

К слову, в Украине изменились и другие правила получения субсидий.