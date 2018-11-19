PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Для субсидии потребуют декларацию о доходах из-за границы/

Для субсидии потребуют декларацию о доходах из-за границы

В Минсоцполитики исключают двойное налогообложение в результате декларирования доходов из-за границы при оформлении субсидии.

Несмотря на то, где украинцы получают доходы, в Украине или из-за рубежа, они должны задекларировать их при оформлении субсидии.

В Минсоцполитики обьяснили такую необходимость вопросом расчета размера субсидий, пишет Интерфакс-Украина.

Министр Андрей Рева подчеркивает, что такие данные о доходах не собираются с целью налогообложения. В Кабмине обьясняют, что все налоги на доходы из-за границы уже уплачены, потому они не могут быть под двойным налогообложением.

Читайте: Льготы или субсидия: Кабмин разрешил украинцам выбирать

– Но если он не желает это делать, то нет никаких проблем – но тогда не нужно обращаться за субсидией, – подчеркнул Рева.

К слову, в Украине изменились и другие правила получения субсидий.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Льготы или субсидия: Кабмин разрешил украинцам выбирать
Порошенко поставил главное требование к бюджету 2019
Платежки за газ и тепло за ноябрь без субсидии – что делать
Субсидии выгоднее дешевого газа. Рева объяснил почему
В ноябре платежки за ЖКХ в Киеве придут без субсидий
Монетизация субсидий: как вернут деньги, и какие суммы
Украинцам, которые не успели оформить субсидию, компенсируют расходы
Полная монетизация субсидий – когда людям начнут давать деньги
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка