Кабинет министров дал право украинцам выбирать между льготой или субсидиями в отопительный сезон.
Теперь у украинцев будет возможность выбирать между использованием льготы или субсидии во время отопительного сезона, сообщает teplo.gov.ua.
Если семья посчитает, что ей выгоднее использовать льготы вместо субсидии, она может отказаться от последней.
– Необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии, – говорится в сообщении.
Вы оформили субсидии?
- Да 49%, 2789 голосов2789 голосов 49%49%
- Нет 28%, 1586 голосов1586 голосов 28%28%
- Не планирую 15%, 842 голоса842 голоса 15%15%
- Собираюсь 8%, 425 голосов425 голосов 8%8%
Для получения льготы потребуется удостоверение, в котором обозначается льготная категория лица и то, какая скидка на оплату коммунальных услуг ему полагается.
При получении льгот платежки будут поступать уже со скидкой.
Кто имеет право на коммунальную скидку:
- участники войны, а также члены семей погибших или умерших ветеранов войны (50% скидка);
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, их вдовы или вдовцы (100%);
- участники боевых действий (75%);
- лица с инвалидностью вследствие войны (100%);
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие 1-й и 2-й категорий (50%);
- жертвы нацистских преследований (от 50 до 100%);
- дети войны (25%).
Читайте: Как благодаря мусору платить меньше за коммуналку
К слову, на период отопительного сезона теплоснабжающие предприятия не будут отключать от газа.
Фото: teplo.gov.ua