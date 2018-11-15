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Факти / Україна / Пільги або субсидія: Кабмін дозволив українцям обирати/

Льготы или субсидия: Кабмин разрешил украинцам выбирать

Кабинет министров дал право украинцам выбирать между льготой или субсидиями в отопительный сезон.

Теперь у украинцев будет возможность выбирать между использованием льготы или субсидии во время отопительного сезона, сообщает teplo.gov.ua.

Если семья посчитает, что ей выгоднее использовать льготы вместо субсидии, она может отказаться от последней.

– Необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии, – говорится в сообщении.

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Для получения льготы потребуется удостоверение, в котором обозначается льготная категория лица и то, какая скидка на оплату коммунальных услуг ему полагается.

При получении льгот платежки будут поступать уже со скидкой.

Кто имеет право на коммунальную скидку:

  • участники войны, а также члены семей погибших или умерших ветеранов войны (50% скидка);
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, их вдовы или вдовцы (100%);
  • участники боевых действий (75%);
  • лица с инвалидностью вследствие войны (100%);
  • ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие 1-й и 2-й категорий (50%);
  • жертвы нацистских преследований (от 50 до 100%);
  • дети войны (25%).

Читайте: Как благодаря мусору платить меньше за коммуналку

К слову, на период отопительного сезона теплоснабжающие предприятия не будут отключать от газа.

Фото: teplo.gov.ua

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