Кабинет министров дал право украинцам выбирать между льготой или субсидиями в отопительный сезон.

Теперь у украинцев будет возможность выбирать между использованием льготы или субсидии во время отопительного сезона, сообщает teplo.gov.ua.

Если семья посчитает, что ей выгоднее использовать льготы вместо субсидии, она может отказаться от последней.

– Необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии, – говорится в сообщении.

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Для получения льготы потребуется удостоверение, в котором обозначается льготная категория лица и то, какая скидка на оплату коммунальных услуг ему полагается.

При получении льгот платежки будут поступать уже со скидкой.

Кто имеет право на коммунальную скидку:

участники войны, а также члены семей погибших или умерших ветеранов войны (50% скидка);

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, их вдовы или вдовцы (100%);

участники боевых действий (75%);

лица с инвалидностью вследствие войны (100%);

ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие 1-й и 2-й категорий (50%);

жертвы нацистских преследований (от 50 до 100%);

дети войны (25%).

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К слову, на период отопительного сезона теплоснабжающие предприятия не будут отключать от газа.

Фото: teplo.gov.ua