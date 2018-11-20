Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне “ДНР”, пробудет под стражей еще два месяца – до 28 января 2019 года.

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области сегодня продлил арест Лусварги на 60 суток.

Следующее заседание по его делу состоится только 15 января 2019 года в 13.00.

Это объясняют невозможностью прибытия переводчика на суд в ближайшее время.

Напомним, 4 мая 2018 года националисты задержали боевика “ЛДНР”, бразильца Рафаэля Лусварги. Тогда тот же Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области постановил взять его под стражу.

В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредусмотренных законом вооруженных формирований и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Рафаэля Лусварги на новое рассмотрение.