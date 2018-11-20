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Украина поднялась на 11 позиций в рейтинге талантливых стран

В рейтинге IMD World Talent Ranking 2018 Украина заняла 48 место среди 63 стран, поднявшись на 11 позиций.

IMD World Talent Ranking 2018

Таким образом Украина улучшила свои позиции в так называемом рейтинге талантливых стран, который ежегодно составляет компания IMD World Competitive Center.

Эксперты связывают такой результат Украины прежде всего с ростом успеваемости учащихся и повышением эффективности инфраструктуры здравоохранения.

Читайте: Мировой рейтинг открытости данных: Украина в топ-20

Если брать во внимание критерий госрасходов на обучение, Украина заняла 9 место, индекс стоимости жизни – 11, качество жизни – 61, утечка мозгов из страны – 60.

Напомним, в 2018 году Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге Doing Business – на 76 место.

Фотоimd.org

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