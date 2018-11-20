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В Украине построят новый аэропорт: где и когда

В Украине через 2 года построят новый аэропорт на границе Днепропетровской и Запорожской областей возле поселка Соленое.

По словам министра инфраструктуры  Владимира Омелянановый аэропорт – это воздушные ворота для Днепра, Запорожья и Кривого Рога.

Читайте: Первый авиарейс из крупнейшего аэропорта мира

Он добавил, что первый транш составит 200 млн грн, а строительство планируют начать в 2019 году. Заработает аэропорт через 2 года.

Ранее Факты ICTV писали, что скоростной поезд, курсирующий с 25 октября между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом Борисполь назвали Kyiv Boryspil Express.

Фото: УНИАН.

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