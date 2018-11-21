Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить деятельность Визз Эйр Украина.

Во время встречи президента Петра Порошенко и генерального директора Wizz Air Джозефа Варади обсуждалась возможность возобновления работы Визз Эйр Украина, сообщает пресс-служба президента.

– Мы хотим усилить свое присутствие и сделать больше для Украины. Полностью с вами согласен и считаю, что инвестиционный климат в стране изменился к лучшему, – заявил Варади.

По его словам, главными драйверами для развития Wizz Air в Украине станут экономический рост страны и безвизовый режим.

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Предполагается, что деятельность Визз Эйр Украина удастся восстановить в 2019 году, что даст возможность добавить услуги более высокого качества при сохранении низких цен.

К слову, с марта 2019 года лоукостер Wizz Air планирует увеличить количество рейсов из Украины.