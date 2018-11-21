PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Wizz Air планує відновити роботу Візз Ейр Україна/

Wizz Air планирует возобновить работу Визз Эйр Украина

Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить деятельность Визз Эйр Украина.

Літак

Во время встречи президента Петра Порошенко и генерального директора Wizz Air Джозефа Варади обсуждалась возможность возобновления работы Визз Эйр Украина, сообщает пресс-служба президента.

– Мы хотим усилить свое присутствие и сделать больше для Украины. Полностью с вами согласен и считаю, что инвестиционный климат в стране изменился к лучшему, – заявил Варади.

По его словам, главными драйверами для развития Wizz Air в Украине станут экономический рост страны и безвизовый режим.

Читайте: Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади

Предполагается, что деятельность Визз Эйр Украина удастся восстановить в 2019 году, что даст возможность добавить услуги более высокого качества при сохранении низких цен.

К слову, с марта 2019 года лоукостер Wizz Air планирует увеличить количество рейсов из Украины.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка