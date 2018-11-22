Очередное повышение пенсий состоится 1 декабря. Минимальная составит 1497 грн.

О росте пенсий и прожиточного минимума с 1 декабря рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Правительственный портал.

Повышение коснется также всех пенсионеров, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, отметил чиновник.

При этом, по его словам, с 1 января 2019 года состоится очередное повышение пенсий военным, а весной – с 1 марта – так называемое осовременивание пенсий.

– Для более чем 10 млн граждан с 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий. Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно, – отметил Розенко.

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К слову, в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение финансирования пенсионных выплат на 139 млрд грн.