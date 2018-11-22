Им оказался житель Сумской области – Николай Шапаренко.

11 ноября 2018 года лотерея Лото-Забава торжественно отпраздновала свой девятнадцатый День рождения, а уже 18 ноября на розыгрыш 1006-го тиража в студию приехал финальный победитель акции Злови машину на День народження. Им оказался житель Сумской области – Николай Шапаренко.

У Николая Михайловича значительный лотерейный стаж, а преданность лотерейному хобби насчитывает уже около 10 лет. За это время победитель уже в шестой раз посетил съемки прямого эфира Лото-Забава. В активе Николая также и значительный выигрыш: в 2013 году ему удалось выиграть в одном из конкурсов Лото-Забава 100 000 гривен.

Тогда свой выигрыш он потратил на покупку компьютера, телевизора и антенны, и осталось еще на подарки для детей. На этот раз Николаю Михайловичу повезло заполучить приз суммой 400 000 гривен.

Напомним, начиная с 21 октября, в течение акции Злови машину на День народження каждый тираж дополнительно разыгрывался автомобиль JAC S2, денежный эквивалент которого составляет 400 000 гривен.

В целом в акции были разыграны призы на общую сумму 1,6 млн гривен, которые выиграли четверо игроков из Донецкой, Днепропетровской, Сумской областей и Киева соответственно.

В конкурсе Багаті та Відомі было выиграно 100 000 гривен. Приз достался Ивану Кравчуку с Ивано-Франковской области, который сидел в зеленом ряду на месте 16. Иван Иванович оказался на площадке Лото-Забава впервые и очень волновался, когда узнал, что стал победителем конкурса.

Как позже признался Иван Иванович, в его победе приняла участие вся семья: мать купила счастливый лотерейный билет, а жена помогла отправить смс-сообщение с комбинацией для участия в конкурсе Багаті та Відомі. Выигранные 100 000 гривен планируют потратить тоже на всю семью – на приобретение квартиры.

Оператор государственных лотерей М.С.Л. поздравляет победителей и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.