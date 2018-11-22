Общественная организация Совет экологической безопасности и Национальный технический университет Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского подписали меморандум о сотрудничестве в решении экологических проблем в нашей стране.

Подписание документа состоялось 22 ноября при участии главы Совета экологической безопасности Сергея Орехова и ректора Национального технического университета Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского Михаила Згуровского, сообщает УНИАН.

– Я хочу поблагодарить принимающую сторону за то, что они поддержали инициативу об объедении усилий для решения экологических проблем в Украине. Вопрос экологической безопасности в нашей стране не оставляет нас равнодушными. Сегодня мы собрались для подписания меморандума, чтобы вместе выразить свое мнение о том, что касается каждого из нас: это продолжительность нашей жизни и будущее Украины, – сказал Орехов.

Он подчеркнул, что в решении вопроса экологии и природопользования для развития современного общества должны принимать участие все слои населения, а особенно ученые и юристы.

– Для устранения последствий новых экологических угроз, вызванных нерациональным использованием ресурсов нашей планеты, необходимо внедрение инновационных технологий. Только объединившись, вместе мы сможем выйти на новый уровень развития в сфере экологической безопасности и привлечения международных партнеров, – отметил глава организации.

Ректор Киевского политехнического института Михаил Згуровский подчеркнул, что ученые его учебного заведения готовы приложить все усилия для реализации совместных проектов.

– Мы считаем честью подписание такого договора и готовы предоставить научное сопровождение для проектов, которые воплощает совет. Для политехников это очень важно, – сказал он.

В свою очередь, секретарь Совета экологической безопасности Валерий Цибух сообщил, что организация сосредоточена на решении первоочередных экологических проблем в Украине.

– Совет экологической безопасности был создан еще в начале 2012 года с целью объединения усилий всех неравнодушных к проблемам окружающей среды, всех, кто прилагает усилия для улучшения ситуации с экологией Украины. В состав совета были привлечены специалисты, экологи, ученые, бизнесмены, деятели искусства, общественные активисты – одним словом, патриоты Украины.

За эти годы общественная организация Совет экологической безопасности сосредоточила свое внимание на ключевых экологических проблемах Украины, а именно: загрязнении атмосферы, воды и земель, утилизации бытовых и производственных отходов, последствиях вырубки лесов, качестве пищевых продуктов и многих других, которые мы ощущаем каждый день, – сказал он.

Цибух считает, что особого внимания заслуживает изучение последствий Чернобыльской экологической катастрофы и военных событий на востоке Украины, которые влияют на экологию жизни.

– В своей повседневной работе мы сосредоточились на налаживании сотрудничества с правительством, парламентариями, природоохранными учреждениями, учеными в решении проблем окружающей среды путем проведения постоянного мониторинга экологической среды. Необходимо, чтобы в каждом районе и населенном пункте местные власти знали, какие проблемы беспокоят общество и над чем необходимо работать. Большое внимание мы уделяем экологическому воспитанию молодежи, – сказал он.

Также представитель организации сообщил, что Совет экологической безопасности уже презентовал свои проекты в Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), Совете Европы, Региональном экологическом центре (РЭЦ), заключил договоры о сотрудничестве с экологами Финляндии и Ассоциацией экологических организаций Казахстана, и готовит меморандум о сотрудничестве с экологами Германии и стран Балтии.

– Мы презентовали в РЭЦ нашу страну, после чего было принято решение о необходимости открытия представительства Регионального экологического центра в Украине. Это позволит нам сделать очень много необходимых шагов. Более того, мы убедили парламент принять закон о статусе такого центра, – сказал он.

По словам Цибуха, особое внимание организация сосредоточила на законотворческой и правовой деятельности, пролоббировав, в том числе, законопроекты О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья, О запрете на вырубку лесов и введении моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов и другие.

































Совет экологической безопасности и КПИ объединят усилия для решения экологических проблем в Украине / 8 фотографий

Также совет уделяет внимание научно-практической деятельности, в частности, утилизации твердых бытовых отходов и сточных вод, развитию ветровой и солнечной энергетики, расширению использования электромобилей, качеству питьевой воды и ее очищению.

– Мы также пришли к выводу о необходимости создать Международную инвестиционно-инновационную группу и сосредоточить внимание на реализации конкретных проектов с привлечением ученых и производителей. У нас уже есть необходимые наработки. Я обращаюсь к ученым Киевского политехнического института с целью сделать общий вклад в продвижение экологических проектов, – подытожил секретарь Совета экологической безопасности.

Напомним, как эксперт рассказал, как политики зарабатывают баллы на экологии Украины.