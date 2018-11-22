К 2025 году Украина сможет полностью отказаться от российского газа и перейти на потребление топлива собственной добычи.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit, передает Правительственный портал.

– Мы хотим стать газовым государством, которое удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года, – отметил глава правительства.

В то же время, по словам Гройсмана, немецкие инвесторы смогут выгодно вкладывать деньги в Украину и получать энергетические ресурсы с еще одного источника.

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Напомним, эксперты говорят, что Украине стоит развивать собственную добычу газа, особенно в условиях вероятной блокады Россией украинской газотранспортной системы после достройки Северного потока-2 и Турецкого потока. С помощью американских технологий и инвестиций в недрах могут найти несколько миллиардов кубов новых запасов газа.

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