В Украине существует большая проблема с хостелами, ведь бывали случаи, когда людей выбрасывали на улицу и воровали у них вещи.

Во многих странах мира хостелы – это возможность дешево переночевать. Однако в Днепре людей выбросили на улицу, а в Киеве посетителей ограбили, говорится в сюжете программы Ранок у великому місті на ICTV.

Еще один страшный случай произошел в столичном хостеле, где клиент напал на одну из жительниц с ножом. Журналисты программы пытались разобраться в случившемся, однако в хостел их не пустили.

Если же вас избили в подобном заведении, нужно сразу вызвать полицию, чтобы она фиксировала событие, и последствия избиения. Это даст вам возможность получить денежную компенсацию за причиненный вред.

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К слову, в Киеве загорелся хостел, в результате чего пострадали 6 человек.