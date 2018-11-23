PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Викидають на вулицю та обкрадають: чим небезпечні українські хостели/

Выбрасывают на улицу и обворовывают: чем опасны украинские хостелы

В Украине существует большая проблема с хостелами, ведь бывали случаи, когда людей выбрасывали на улицу и воровали у них вещи.

Хостел

Во многих странах мира хостелы – это возможность дешево переночевать. Однако в Днепре людей выбросили на улицу, а в Киеве посетителей ограбили, говорится в сюжете программы Ранок у великому місті на ICTV.

Еще один страшный случай произошел в столичном хостеле, где клиент напал на одну из жительниц с ножом. Журналисты программы пытались разобраться в случившемся, однако в хостел их не пустили.

Если же вас избили в подобном заведении, нужно сразу вызвать полицию, чтобы она фиксировала событие, и последствия избиения. Это даст вам возможность получить денежную компенсацию за причиненный вред.

Читайте: Топ-10 самых красивых хостелов мира

К слову, в Киеве загорелся хостел, в результате чего пострадали 6 человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ryanair
Ryanair собирается расширяться в Украине
Кладовище
Смертность в Украине превысила рождаемость почти вдвое – статистика
Чорне море
В гостиницах возле Черного моря стали меньше отдыхать
Гройсман і Ліон
Украина и Израиль готовятся подписать соглашение о ЗСТ
БПЛА
Турция поставит Украине ударные беспилотники – СМИ
Міжнародна торгівля
Мясо в Африку и самолеты в Китай: международные торговые связи Украины
Володимир Путін
Санкции РФ против Украины: помощь политикам перед выборами или реальное наказание
Долар
В Украину едут американские инвесторы с важной миссией
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка