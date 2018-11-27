Украинские моряки, которые были на борту захваченных Россией судов, находятся под арестом в Крыму. Факты ICTV рассказывают, что с пленными моряками, как действует власть Украины и когда их удастся вернуть домой.

Моряков, которые транспортировали суда из Одессы в Мариуполь, задержали. В плену оказалось 24 члена экипажей кораблей Никополь, Бердянск и Яны Капу. Сегодня, 27 ноября, их начали “судить”.

Напомним, Факты ICTV писали об агрессии России в Керченском проливе.

Пленные моряки

Украинские моряки, которые находились на задержанных судах Никополь Бердянск и Яны Капу, арестованы.

Трое моряков, получивших ранения во время нападения российских кораблей, находятся в керченской больнице. Это Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер.

ВСУ Украины не подтверждают информацию о том, что раненые в гражданской больнице. Об этом заявил пресс-секретарь Генарального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев:

– Раненые из числа украинских моряков, захваченных пограничниками и военными России, находятся на территории воинских частей, а не в гражданских больницах.

Самому младшему из членов экипажа только 18 лет. Его родители сообщают в Facebook, что сын вышел на связь. Он звонил своей девушке и рассказал, что его прооперировали и он в порядке.

Министр иностранных дел Павел Климкин сразу же отреагировал на ситуацию. Он напомнил, что согласно Женевской конвенции моряки являются военнопленными.

Это же подчеркнул и советник министра иностранных дел Тарас Качка:

– Статус экипажей захваченных судов – военнопленные. Согласно Женевской Конвенции 1949 года Об обращении с военнопленными, мы требуем от Российской Федерации соответствующего к ним отношения.

Журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook опубликовал полный список лиц, которых арестовали возле Керченского пролива.

Украинская сторона сейчас пытается вести переговоры с Россией о возвращении моряков домой, рассказывает Тарас Качка:

– Из того, что я слышал – позиции расходятся. Но Российская Федерация понимает, что должна вести себя с ним как с военнопленными. Соответственно, уже происходили контакты между омбудсменами по поводу выяснения обстоятельств, в каких условиях они находятся.

Ребята находятся в изоляторах временного содержания на территории Крыма.

Признались под натиском

ФСБ России обнародовала видео, на котором украинские моряки, а именно – Андрей Драч, Владимир Лесной и Сергей Цибизов признают, что зашли в территориальные воды РФ и сознательно игнорировали призывы остановить судна.

В Генштабе ВСУ уверены, что видео – сфальсифицировано, а ребят заставили говорить под натиском. Об этом заявил командующий ВМС Игорь Воронченко.

– Уже было видео с тремя матросами, которые давали показания под психологическим и физическим воздействием. Я этих матросов знаю. Они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят – неправда, – заверил Воронченко.

Украинцы также отказываются верить, что моряки “признали вину”. Как доказательство – на видео видно, что Владимир Лесной читает заранее подготовленный текст. Его глаза характерно “бегают” по тексту.

Над моряками начался “суд”

В Симферополе сегодня, 27 ноября, начали судить украинских моряков. Им инкриминируют статью 332 УК РФ – незаконное пересечение границы России.

Пленных разделили на три группы. Первую группу из 12 человек судят сегодня, вторую – завтра. Третья группа – раненые, которые находятся в керченской больнице. Дата суда над ними – неизвестна.

Сегодняшним подсудимым вынесли меру пресечения в виде двух месяцев лишения свободы. В СИЗО они будут находиться до 25 января 2019 года. Ожидается, что другие моряки получат аналогичный срок.

Один из командиров Олег Мельничук отмечает:

– Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю.

Об этом он заявил своему адвокату Эдему Семедляеву.

Когда вернутся домой?

И в Министерстве иностранных дел, и в Вооруженных силах Украины уверяют, что ведут переговоры о возвращении моряков.

Однако пока неизвестно, удастся ли договориться об их скором возвращении домой. Мнения экспертов относительно этой ситуации расходятся.

– На обмен “всех на всех”, который мы проповедуем, пока Россия не идет. Наши пленные будут полностью использованы российской пропагандой для изображения показательного процесса, – уверен народный депутат Сергей Высоцкий.

Он также напомнил, что повлиять на Россию в состоянии международное сообщество. Поддержки в возвращении моряков следует просить у США, Великобритании и стран ЕС.

– Трудно сказать, можно ли говорить о возвращении домой хотя бы раненых. Первая реакция – Российская Федерация не дает большого оптимизма. Речь идет о допросах и суды. Это то, что абсолютно неприемлемо, – отмечает Качка.

Моряки выполняли простой приказ – транспортировали судна из одного порта Украины в другой. Операция была мирной, пока российские корабли не открыли огонь на поражение. Сегодня 24 гражданина Украины стали заложниками ситуации, которую создала Россия. Они находятся на территории оккупированного Крыма в плену.

Приговор вынесли только двенадцати морякам. Еще неизвестно, что ожидает других. Неизвестна и судьба тех, кто в больнице. Хоть один парень и вышел на связь с родными, деталей он не рассказал.

Поэтому, если Украина выполнит решительных действий, невинные моряки, которые выполняли приказ руководства, окажутся за решеткой страны-агрессора.

Фото: Тарас Качка, Антон Наумлюк, Дмитрий Эйдер

Лилия Ященко