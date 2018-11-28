PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Гриневич: Роботодавці інвестують в привабливість робітничих професій/

Гриневич: Работодатели инвестируют в привлекательность рабочих профессий

В Украине появилась тенденция, когда работодатели инвестируют в привлекательность рабочих профессий.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время посещения конкурса WorldSkills Ukraine 2018, который проходит в Киеве.

– Я благодарна всем работодателям, которые пришли на эту площадку. Основной наш партнер – Федерация работодателей Украины… Нужно понимать, что Украина также стала участником этого конкурса на мировом уровне. И мы очень надеемся, что сможем там достойно представлять нашу страну, – заявила министр образования.

Конкурс WorldSkills Ukraine призван популяризировать рабочие специальности среди молодежи. Он проводится в Украине с 2016 года. Студенты училищ со всех областей страны три дня соревнуются в восьми номинациях, среди которых электромонтажные, сварочные и слесарные работы, подъем и транспортировка грузов, парикмахерское и кулинарное мастерство, технология моды, а также мехатроника.

– Появилась правильная тенденция, когда бизнесмены начали инвестировать в привлекательность рабочих профессий, – отметила Гриневич.

Конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine 2018 продлится три дня, до 29 ноября. Генеральным партнером конкурса выступает группа Метинвест. Победители конкурса смогут отправиться на мировой чемпионат WorldSkills International.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Онлайн-учебники и новейшая подготовка – когда украинская школа перейдет на современные технологии
Обсуждение по новому украинскому правописанию нужно продлить – Гриневич
Даже не обещаю. Гриневич о повышении зарплат учителям в 2019 году
Когда в школах появятся учебники – ответ Гриневич
Бесплатные учебники и уроки в зоопарке. Что Украине следует позаимствовать у лучших школ мира
1 сентября: Гриневич сказала, почему в школах нет учебников
Никаких оценок. Что даст отмена табелей в первых классах
Можно ли ходить в школу на 9.00 – ответ Гриневич
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка