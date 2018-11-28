Военное положение в Украине вступило в силу. Факты ICTV рассказывают, как это повлияет на жизнь граждан, кого будут призывать и почему не стоит паниковать.

Военное положение в Украине окончательно введено.

Оно вступает в силу после публикаций указа президента одновременно с законом Украины в официальных средствах массовой информации. Согласно 28 ноября Голос страны наконец опубликовал соответствующие документы.

Военное положение действует в десяти областях Украины 30 суток – с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

Области, в которых введено военное положение – Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Напомним, правительство ввело военное положение в связи с агрессией России в Керченском проливе.

В жизни граждан ничего не изменится

Как только поступило предложение ввести военное положение, в обществе началась паника. Особенно после публикации указа президента, где прописывались ограничения двенадцати фундаментальных прав и свобод граждан. Заберут автомобиль, выселят из квартиры, введут комендантский час, заберут на фронт прямо с улицы – какие только слухи не ходили.

Президент Украины уверяет, что ограничений для граждан не будет:

– Отмечу, что в указе я не предвижу никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрением цензуры и тому подобное.

В каком случае будут ограничивать права, рассказал адвокат Ростислав Кравец:

– В этих областях могут быть, именно могут, созданы военные администрации. Они, в свою очередь, могут определенным образом ограничивать права граждан и вводить правила или запреты. Ограничения будут прописаны в решениях военной организации, которая будет создана в этих регионах.

Таким образом, пока речь о создании военных администраций не идет, в жизни граждан ничего не изменится. Ведь официальных заявлений о необходимости их создания не было.

– Оснований для создания военных администраций нет, – заверил на пресс-брифинге 28 ноября генерал-майор Родион Тимошенко, заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Сегодня никаких ограничений у граждан нет – ни на мирные собрания, ни на другие права, предусмотренные им Конституцией и законодательством Украины, – отмечает адвокат.

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Успокаивает общество и премьер-министр Владимир Гройсман:

– Украинцы, живите обычной жизнью – работайте, учитесь, рожайте детей. Я убежден, что через 30 дней мы будем иметь основания, чтобы не продолжать военное положение.

Какие права могут ограничить?

Некоторые права и свободы все же могут ограничить в случае необходимости. Ростислав Кравец пояснил, какие конституционные права ограничивают и что это значит.

Статья 30 – Неприкосновенность жилища. Могут дать разрешение на размещение граждан, военных подразделений или техники на территории вашего жилища.

Могут дать разрешение на размещение граждан, военных подразделений или техники на территории вашего жилища. Статья 31 – Тайна переписки и телефонных разговоров. В случае необходимости ваши разговоры могут прослушиваться, отслеживаться переписки в месседжерах. Так, как сейчас это происходит в Донецкой и Луганской областях.

В случае необходимости ваши разговоры могут прослушиваться, отслеживаться переписки в месседжерах. Так, как сейчас это происходит в Донецкой и Луганской областях. Статья 32 – Невмешательство в личную и семейную жизнь. Это также касается размещения в вашем доме людей, то есть вмешательства в ваши права на личную жизнь.

Это также касается размещения в вашем доме людей, то есть вмешательства в ваши права на личную жизнь. Статья 33 – Свобода передвижения. Могут ввести временные запреты или ограничения на въезд/выезд с территории. Может вводиться как по всей области, так и на отдельной территории.

Могут ввести временные запреты или ограничения на въезд/выезд с территории. Может вводиться как по всей области, так и на отдельной территории. Статья 34 – Свобода слова и мысли. Здесь предусмотрены ограничения или запрет деятельности СМИ. Могут, например, запретить телепередачу или статью.

Здесь предусмотрены ограничения или запрет деятельности СМИ. Могут, например, запретить телепередачу или статью. Статья 38 – Право избирать и быть избранным. Имеется введу запрет на проведение любых выборов. Как местных, так и всеукраинских – президентских и парламентских.

Имеется введу запрет на проведение любых выборов. Как местных, так и всеукраинских – президентских и парламентских. Статья 39 – Сборы, мирные митинги, демонстрации.

Статья 41 – Незыблемость права частной собственности. Военные могут изъять транспорт, мобильные телефоны, технику. Но в таком случае они должны дать соответствующую справку об изъятии.

Военные могут изъять транспорт, мобильные телефоны, технику. Но в таком случае они должны дать соответствующую справку об изъятии. Статья 42 – Право на предпринимательскую деятельность. Могут регулировать частные перевозки или запретить продажу определенных товаров – сигарет, алкоголя.

Могут регулировать частные перевозки или запретить продажу определенных товаров – сигарет, алкоголя. Статья 43 – Запрет принудительного труда. Вас могут отправить на принудительную работу. Например, если возникнет необходимость – дадут лопату и отправят копать окопы.

Вас могут отправить на принудительную работу. Например, если возникнет необходимость – дадут лопату и отправят копать окопы. Статья 44 – Право на забастовку.

Статья 53 – Право на образование. Временно могут прекратить обучение в учебных заведениях – могут снять детей с уроков, если их жизни что-то угрожает, могут закрыть школу, университет.

Кого призывают?

Всеобщей мобилизации не предусмотрено.

В случае необходимости будут задействованы резервы первой очереди.

К резервам первой очереди относят резервистов и военнообязанных, которые уже имели опыт в антитеррористической операции.

В законе о введении военного положения говорится о частичной мобилизации и только в случае необходимости:

– В период действия военного положения частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах, которые будут соответсвовать угрозам национальной безопасности и обороне Украины.

Президент заверил, что не планирует объявлять мобилизацию, если Россия не проявит агрессию:

– Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации – эта возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации.

И мошенники уже начали активно пользоваться всеобщей паникой. Так, на территории Сумской области граждане получили сообщение с просьбой явиться в ближайшие воинские части. В других частях Украины приходили сообщения об изъятии авто на еврономерах для нужд Министерства обороны, предупреджения о прослушке разговоров.

Минобороны опровергает свою причастность к подобного рода провокациям. Они обвиняют “фабрику троллей” спецслужб Российской Федерации.

Для паники нет оснований. В любом случае, сначала информация будет появляться на официальных ресурсах. Следует внимательно читать информацию от Администрации Президента, Кабмина, Министерства внутренних дел и др.

Если начнется мобилизация – там предупредят, если начнется ограничения прав и свобод – также предупредят. Сейчас военное положение не влияет на жизнь граждан.

Военное положение – обычная практика стран, которые находятся в состоянии войны. За последние 10 лет такой путь прошли и Грузия, и Израиль. Их пример показывает, что и с военным положением страна может существовать и развиваться нормальными темпами.

Фото: gettyimages, Ростислав Кравец

Лилия Ященко