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Факти / Україна / Суспільство / Воєнний стан: коли обмежуватимуть конституційні права та кого призвуть/

Военное положение: когда будут ограничивать конституционные права и кого призовут

Военное положение в Украине вступило в силу. Факты ICTV рассказывают, как это повлияет на жизнь граждан, кого будут призывать и почему не стоит паниковать.

Военное положение в Украине окончательно введено.

Оно вступает в силу после публикаций указа президента одновременно с законом Украины в официальных средствах массовой информации. Согласно 28 ноября Голос страны наконец опубликовал соответствующие документы.

Военное положение действует в десяти областях Украины 30 суток – с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

Области, в которых введено военное положение – Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Напомним, правительство ввело военное положение в связи с агрессией России в Керченском проливе.

В жизни граждан ничего не изменится

Как только поступило предложение ввести военное положение, в обществе началась паника. Особенно после публикации указа президента, где прописывались ограничения двенадцати фундаментальных прав и свобод граждан. Заберут автомобиль, выселят из квартиры, введут комендантский час, заберут на фронт прямо с улицы – какие только слухи не ходили.

Президент Украины уверяет, что ограничений для граждан не будет:

– Отмечу, что в указе я не предвижу никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрением цензуры и тому подобное.

В каком случае будут ограничивать права, рассказал адвокат Ростислав Кравец:

– В этих областях могут быть, именно могут, созданы военные администрации. Они, в свою очередь, могут определенным образом ограничивать права граждан и вводить правила или запреты. Ограничения будут прописаны в решениях военной организации, которая будет создана в этих регионах.

Таким образом, пока речь о создании военных администраций не идет, в жизни граждан ничего не изменится. Ведь официальных заявлений о необходимости их создания не было.

– Оснований для создания военных администраций нет, – заверил на пресс-брифинге 28 ноября генерал-майор Родион Тимошенко, заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Сегодня никаких ограничений у граждан нет – ни на мирные собрания, ни на другие права, предусмотренные им Конституцией и законодательством Украины, – отмечает адвокат.

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Успокаивает общество и премьер-министр Владимир Гройсман:

– Украинцы, живите обычной жизнью – работайте, учитесь, рожайте детей. Я убежден, что через 30 дней мы будем иметь основания, чтобы не продолжать военное положение.

Какие права могут ограничить?

Некоторые права и свободы все же могут ограничить в случае необходимости. Ростислав Кравец пояснил, какие конституционные права ограничивают и что это значит.

  • Статья 30 – Неприкосновенность жилища. Могут дать разрешение на размещение граждан, военных подразделений или техники на территории вашего жилища.
  • Статья 31 – Тайна переписки и телефонных разговоров. В случае необходимости ваши разговоры могут прослушиваться, отслеживаться переписки в месседжерах. Так, как сейчас это происходит в Донецкой и Луганской областях.
  • Статья 32 – Невмешательство в личную и семейную жизнь. Это также касается размещения в вашем доме людей, то есть вмешательства в ваши права на личную жизнь.
  • Статья 33 – Свобода передвижения. Могут ввести временные запреты или ограничения на въезд/выезд с территории. Может вводиться как по всей области, так и на отдельной территории.
  • Статья 34 – Свобода слова и мысли. Здесь предусмотрены ограничения или запрет деятельности СМИ. Могут, например, запретить телепередачу или статью.
  • Статья 38 – Право избирать и быть избранным. Имеется введу запрет на проведение любых выборов. Как местных, так и всеукраинских – президентских и парламентских.
  • Статья 39 – Сборы, мирные митинги, демонстрации.
  • Статья 41 – Незыблемость права частной собственности. Военные могут изъять транспорт, мобильные телефоны, технику. Но в таком случае они должны дать соответствующую справку об изъятии.
  • Статья 42 – Право на предпринимательскую деятельность. Могут регулировать частные перевозки или запретить продажу определенных товаров – сигарет, алкоголя.
  • Статья 43 – Запрет принудительного труда. Вас могут отправить на принудительную работу. Например, если возникнет необходимость – дадут лопату и отправят копать окопы.
  • Статья 44 – Право на забастовку.
  • Статья 53 – Право на образование. Временно могут прекратить обучение в учебных заведениях – могут снять детей с уроков, если их жизни что-то угрожает, могут закрыть школу, университет.

Кого призывают?

Всеобщей мобилизации не предусмотрено.

В случае необходимости будут задействованы резервы первой очереди.

К резервам первой очереди относят резервистов и военнообязанных, которые уже имели опыт в антитеррористической операции.

В законе о введении военного положения говорится о частичной мобилизации и только в случае необходимости:

– В период действия военного положения частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах, которые будут соответсвовать угрозам национальной безопасности и обороне Украины.

Президент заверил, что не планирует объявлять мобилизацию, если Россия не проявит агрессию:

– Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации – эта возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации.

И мошенники уже начали активно пользоваться всеобщей паникой. Так, на территории Сумской области граждане получили сообщение с просьбой явиться в ближайшие воинские части. В других частях Украины приходили сообщения об изъятии авто на еврономерах для нужд Министерства обороны, предупреджения о прослушке разговоров.

Минобороны опровергает свою причастность к подобного рода провокациям. Они обвиняют “фабрику троллей” спецслужб Российской Федерации.

Для паники нет оснований. В любом случае, сначала информация будет появляться на официальных ресурсах. Следует внимательно читать информацию от Администрации Президента, Кабмина, Министерства внутренних дел и др.

Если начнется мобилизация – там предупредят, если начнется ограничения прав и свобод – также предупредят. Сейчас военное положение не влияет на жизнь граждан.

Военное положение – обычная практика стран, которые находятся в состоянии войны. За последние 10 лет такой путь прошли и Грузия, и Израиль. Их пример показывает, что и с военным положением страна может существовать и развиваться нормальными темпами.

Фото: gettyimages, Ростислав Кравец

Лилия Ященко

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