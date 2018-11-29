Киевсовет принял решение, которым обязал инвестора на Почтовой площади внести изменения в инвестдоговор и предусмотреть в проекте строительство помещения для музея.

За принятие соответствующего решения проголосовали 95 депутатов при минимально необходимом 61, сообщает пресс-служба КГГА.

– Мы все понимаем исторически-культурную значимость ареала Почтовой площади, а также обнаруженных находок. Это – наша с вами история. Я рад, что в конце концов мы отошли от политических баталий и перетягивания одеяла. Сегодня все показали, что у нас одна общая цель – восстановление и окончание раскопок, консервация находок и создание музея. Благодаря позиции городского головы, благодаря консолидированным действиям, мы уверенно движемся дальше, а результатом этой работы станет музейное пространство на Почтовой.

Уже определены дальнейшие пошаговые действия, среди которых: проведение совещания с привлечением представителей инициативной группы от общественности по согласованию нового технического решения и дорожной карты по реализации проекта, предоставления Министерством культуры разрешения археологам на выполнение археологических исследований, проведение археологами мониторинга, – сказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Кроме того, он сообщил, что, согласно поручению городского головы, Департамент охраны культурного наследия готовит обращение в Министерство культуры о возможности использования мощностей заповедника Хортица для консервации деревянных археологических находок до момента создания Киевского центра консервации предметов археологии.

Также, среди прочего, принято во внимание замечания от общественности о внесении изменения в договор между КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений и Институтом археологии НАНУ относительно указания, что археологические исследования происходят не просто на объекте строительства, а на участке в пределах памятники археологии местного значения.

– Инвестор, в свою очередь, в кратчайшие сроки должен представить альтернативный проект укрепления Почтовой. После того, как проект будет согласован археологами и всеми сторонами, Департамент охраны культурного наследия сможет снять предписание на выполнение строительных работ и инвестор укрепит Почтовую, что позволит археологам возможность завершить раскопки, – добавил Валентин Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА также отметил, что решение предусматривает еще несколько важных пунктов. В частности, невыполнение инвестором положений обновленного инвестиционного договора является основанием для расторжения настоящего договора в одностороннем порядке.

Кроме того, в случае отказа инвестора внести изменения в договор, городские власти могут обратиться в суд с иском о расторжении договора.

Напомним, в октябре на заседании Киевсовета депутаты согласились принять решение о прекращении инвестиционного договора с инвестором на Почтовой площади за основу.

Чтобы предоставить инвестору возможность предложить изменения в проект решения. Собственно, речь шла об обязательствах инвестора создать музейное пространство и внести это одним из пунктов в инвестиционный договор.

Тогда представитель инвестора заявил, что инвестор готов предоставить соответствующие гарантии, подтвердить свои намерения о создании музея и внести соответствующие изменения в договор.

21 июня Киевсовет принял решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади.

Решение, среди прочего, предусматривает создание коммунального учреждения Центр консервации предметов археологии и проведения международного архитектурного конкурса.

Решать, каким будет музей на Почтовой площади, должны эксперты музейного дела, историки, архитекторы и археологи.