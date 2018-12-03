Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией может прекратить действие с 1 апреля 2019 года.

Об этом говорится в законопроекте №0206, который внес президент Украины Петр Порошенко.

– Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, заключенного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998 года в соответствии со статьей 40 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, – говорится в законопроекте.

Читайте: Указ о прекращении дружбы с Россией вступил в силу

Напомним, Сегодня президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.