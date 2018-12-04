Если Россия продолжит эскалацию ситуации в Азовском море, страны НАТО готовы поддерживать Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов и дальше поддерживать Украину, если Россия не прекратит агрессию в Азовском море, передает 112 Украина.

Он заметил, что все страны НАТО поддерживают Украину не только политически, но и практически.

– Украина не является членом НАТО, но мы решительно поддерживаем суверенитет и ее территориальную целостность, – сказал Столтенберг.

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По словам генсекретаря, российская агрессия в Азовском море привела к тому, что Альянс повышает готовность своих сил в регионе.

Он также призвал Россию освободить захваченные украинские корабли и моряков.

К слову, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США и Европы есть несколько идей касательно освобождения пленных моряков и агрессии РФ.