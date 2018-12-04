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У США несколько вариантов ответа на агрессию РФ на Азове – Помпео

У США и европейских союзников есть несколько идей по освобождению пленных моряков и агрессии РФ.

У США и ЕС есть несколько идей относительно того, какой ответ нужно дать на агрессивные действия РФ в Азовском море.

Об этом заявил во время брифинга госсекретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что США и в дальнейшем будут помогать Украине. Но сейчас необходимо выработать комплексный ответ и выйти с единой позицией.

Читайте: Помпео: США – самый большой друг Украины в борьбе с РФ

Госсекретарь также добавил, что США ждет от европейских стран больше шагов для освобождения пленных украинских моряков.

К слову, недавно Майк Помпео назвал условие встречи Трампа с Путиным.

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