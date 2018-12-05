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Факти / Україна / Політв'язня Панова повернули з Москви до Криму/

Политзаключенного Панова вернули из Москвы в Крым

Политзаключенного Евгения Панова, которого приговорили к 8 годам колонии по делу “украинских диверсантов”, этапировали из Москвы в СИЗО Симферополя.

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на слова его матери Веры Котелянец.

Причина перемещения Панова неизвестна. Пока ни родственники, ни адвокат не могут с ним связаться – он находится в карантине.

В ноябре украинца перевезли в Москву, где Панову хотели увеличить срок заключения до 10,5 лет. Но Верховный суд РФ в Москве оставил приговор без изменения.

Напомним, 13 июля так называемый “Верховный суд” Крыма приговорил фигуранта дела “украинских диверсантов” Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

Читайте: Как украинские диверсанты “подрывали” Крым – озвучена легенда ФСБ (КАРТА)

11 августа 2016 года Федеральная служба безопасности РФ заявила о “предотвращении террористического акта” в Крыму, который якобы организовали украинские военные.

Фото: Євген Панов

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