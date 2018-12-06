Медработница из Одесской области Наталья выиграла полмиллиона гривен в конкурсе «Богатые и Знаменитые» в 1008-м тираже лотереи «Лото-Забава» 02 декабря 2018 года.

Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, передают СМИ.

Победительница играет в “Лото-Забава” уже около 5 лет. Ранее играла вместе с мужем. Теперь – сама, так как у мужа интерес к лотерее постепенно угас.

– Наталья Николаевна попала на съемки прямого эфира “Фабрики миллионеров”, оказалась на фартовом месте и выиграла полмиллиона гривен в “суперигре”. Свой приз победительница планирует потратить на лечение сына, – сообщили в “М.С.Л.”.

Напомним, с начала года уже 30 украинцев стали миллионерами и мультимиллионерами благодаря лотерее “Лото-Забава“, в целом же “Фабрика миллионеров” за 19 лет подарила Украине 309 счастливчиков с выигрышами от 1 миллиона и больше.