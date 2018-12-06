Верховная Рада Украина одобрила прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Согласно проекту закона, действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года.

Сегодня Верховная Рада проголосовала за непродление договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года.

За законопроект №0206, который внес ранее в Парламент Петр Порошенко, проголосовали 277 депутатов при необходимых 226.

Так, действие договора прекратится через десять лет после его вступления в силу.

Россия давно нарушила все возможные условия этого договора.

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В нем закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Документ был подписан вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным 31 мая 1997 года в ходе госвизита последнего в Киев.

Тогда Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума — 25 декабря 1998 года.

Обмен грамотами о ратификации Договора состоялся в Москве 1 апреля 1999 года, с этого дня он вступил в силу.

А 21 сентября этого года МИД Украины направил ноту России о непродлении Договора про дружбу.

Напомним, о начале процедуры разрыва договора о дружбе с Россией Порошенко объявил еще в середине сентября.