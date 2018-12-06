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В Харькове открыли реабилитационный центр для участников АТО

В Харькове, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, открыли реабилитационный центр Братская цитадель, который будет заниматься реабилитацией воинов АТО и ООС.

Как сообщили организаторы проекта на торжественной церемонии открытия, в центр могут обращаться все военнослужащие, которые нуждаются в профессиональной помощи реабилитологов, тренеров, массажистов и психоаналитиков.

Цель центра – вернуть участников боевых действий к полноценной гражданской жизни.

Лидер Азовского Движения Андрей Билецкий считает Братскую цитадель уникальным учреждением, деятельность которого не ограничится помощью воинам, имеющих проблемы с позвоночником, суставами или контузиями после войны на Востоке.

– Здесь ветераны смогут найти себе круг единомышленников и семью побратимов, – отметил он.

Для этого в Братской цитадели будет функционировать дополнительный проект Семейный очаг, направленный на социальную и психологическую реабилитацию воинов.

По замыслу организаторов проекта, это будет клуб для общения ветеранов и членов их семей, который будет способствовать социализации участников АТО.

Напомним, директором Братской Цитадели стал известный волонтер Юрий Тригуб.

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