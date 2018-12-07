Съезд политической партии Оппозиционный блок пройдет согласно действующему законодательству Украины и уставу партии 15 декабря 2018 года. 47 тыс. членов партии из 61 тыс. партийцев выразили готовность принять участие VIII съезде партии.

Об этом сообщил сопредседатель политсовета партии Борис Колесников на сайте Оппозиционного блока.

Далее политик отметил, что в последнее время в средствах массовой информации распространяются инсинуации по поводу того, что большинство организаций партии Оппозиционный блок не поддерживают инициативу по проведению партийного съезда.

Реальные цифры партийной статистики показывают, что в нынешних условиях подавляющее большинство членов партии поддержали идею проведения съезда, видя в нем способ разрешения внутрипартийной дискуссии.

– Однако делегатов на VIII съезд политической партии выдвинули 47 тысяч членов партии из 61 тысячи партийцев, состоящих на партийном учете. Поэтому съезд пройдет согласно действующему законодательству Украины и уставу партии 15 декабря текущего года, – заявляет Колесников.

Напомним, фракция и большинство региональных организаций партии призвали политсовет как можно скорее провести съезд после того, как по словам главы фракции Вадима Новинского, Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из фракции за нарушение устава, сотрудничество с властью, предательство интересов избирателей.