Команда волонтеров политической партии Национальный корпус совместно с ветеранами боевых действий и бойцами полка Азов разработала отечественный военный багги – легкий автомобиль высокой проходимости.

Об этом во время тестирования машины на полигоне рассказал основатель и первый командир полка Азов, лидер партии Национальный корпус Андрей Билецкий.

– Машина имеет отличные показатели преодоления участков с пересеченной местностью благодаря независимой подвеске 4х4 и высокому клиренсу. При этом сам автомобиль имеет относительно небольшую высоту, что делает его менее заметным. Также он работает существенно тише других имеющихся у нас на вооружении автомобилей. Все это в совокупности делает его максимально подходящим для использования на передке по самому широкому функционалу, – рассказал Билецкий.

По словам лидера Национального Корпуса, весь процесс создания багги занял около пяти месяцев и не стоил государству ни копейки. Как отмечает издание КП в Украине идея создания багги для украинской армии принадлежит самому Билецкому.

Лидер Нацкорпуса обратил внимание на то, что подобная техника успешно используется армиями разных стран мира, и в течение 9 месяцев делал все возможное, чтобы такая машина появилась и в Украине.





























Волонтеры Национального корпуса разработали автомобиль высокой проходимости для украинской армии / 7 фотографий

Автомобиль полностью изготовлен из украинских комплектующих, а цена производства одного багги в базовой комплектации значительно ниже существующих ныне на фронте западных образцов.

При этом базовая модель может быть в кратчайшие сроки в полевых условиях оснащена различными видами вооружения и дополнительным оборудованием под множество целей: разведка, связь, корректировка артиллерийского огня, оперативная эвакуация раненых с передовой, подвоз боекомплекта на труднодоступные позиции по пересеченной местности.

Вместе с тем, Билецкий выразил сожаление тем, что существующая в Украине система принятия техники на вооружение существенно усложняет попадание нового баги на фронт.

– Нынешняя украинская система принятия на вооружение новых разработок потерялась между старой советской системой, и новой, по модели стран Европы и НАТО, которая так и не была внедрена в нас, – объяснил лидер Национального корпуса.













Волонтеры Национального корпуса разработали автомобиль высокой проходимости для украинской армии / 3 фотографии

Поскольку эксперты из команды Нацкорпуса на сегодняшний день работают на военные концерны в Европе по стандартам НАТО, команда разработчиков машины параллельно готовит документы на нее по двум направлениям, отметил Билецкий.

– С одной стороны, мы вынуждены подавать документацию по советско-украинской системе, чтобы багги был взят на вооружение ВСУ. С другой стороны, мы создаем стандарт, который будет ратифицирован в библиотеке по стандартам НАТО, – отметил он.

Напомним, Национальный корпус – правая политическая партия, созданная 14 октября 2016 года. Ее основой стали активисты общественной организации Гражданский Корпус Азов и бойцы полка.