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Факти / Україна / Суспільство / УПЦ КП внесе свої пропозиції для Об'єднавчого собору/

УПЦ КП внесет свои предложения для Объединительного собора

УПЦ КП согласует с представителем Вселенского патриарха вопросы для Объединительного собора.

Об этом написал пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря в Facebook.

Он подтвердил, что в Киевском патриархате готовятся к собору и будут принимать в нем участие.

– Наличие предложений со стороны Киевского патриархата к регламенту собора или процедуре избрания предстоятеля не означает, что в итоге не будет согласовано общее видение. Как участники собора мы с очевидностью имеем право вносить свои предложения, аргументировать и поддерживать их, – написал Зоря.

В КП хотят перед собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все вопросы, чтобы собор состоялся успешно.

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Напомним, Филарет сказал, кто примет участие в Объединительном соборе.

Фото: Евстратий Зоря / Facebook

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