В Объединительном соборе 15 декабря по созданию единой поместной православной церкви в Украине примут участие более 50 архиереев.
Об этом сообщил в Чернигове предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает УНИАН.
В Объединительном соборе примут участие 40 архиереев УПЦ Киевского патриархата, 12 архиереев Украинской автокефальной церкви, а также 3-4 представителя от УПЦ МП, отметил Филарет.
По его словам, сейчас Москва пытается “через наших украинских прислужников” сделать все, чтобы украинская церковь не объединилась.
– Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет, – добавил патриарх.
Читайте: В УПЦ КП назвали фейком отказ Филарета возглавить поместную церковь
Он также уточнил, что на Объединительном соборе будут рассматриваться вопросы объединения церквей, избрания предстоятеля и принятия устава единой поместной православной церкви.
Ранее Украинская православная церковь Киевского патриархата определила правила, по которым будет проведен Объединительный собор.
Фото: cerkva.info