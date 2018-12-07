В Объединительном соборе 15 декабря по созданию единой поместной православной церкви в Украине примут участие более 50 архиереев.

Об этом сообщил в Чернигове предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает УНИАН.

В Объединительном соборе примут участие 40 архиереев УПЦ Киевского патриархата, 12 архиереев Украинской автокефальной церкви, а также 3-4 представителя от УПЦ МП, отметил Филарет.

По его словам, сейчас Москва пытается “через наших украинских прислужников” сделать все, чтобы украинская церковь не объединилась.

– Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет, – добавил патриарх.

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Он также уточнил, что на Объединительном соборе будут рассматриваться вопросы объединения церквей, избрания предстоятеля и принятия устава единой поместной православной церкви.

Ранее Украинская православная церковь Киевского патриархата определила правила, по которым будет проведен Объединительный собор.

Фото: cerkva.info