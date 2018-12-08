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Факти / Україна / Онуфрій повернув своє запрошення на Собор до Стамбула - УПЦ МП/

Онуфрий вернул свое приглашение на Собор в Стамбул – УПЦ МП

Митрополит Онуфрий, который возглавляет УПЦ МП, отправил назад в Стамбул свое приглашение на Объединительный собор Украинских православных церквей.

Глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий вернул в Стамбул письмо от вселенского патриарха Варфоломея.

– Письмо, в котором патриарх Варфоломей грозит предстоятелю УПЦ ультиматумами и требует сослужить с раскольниками, блаженнейший митрополит Онуфрий положил обратно в конверт и отправил в Стамбул по адресу отправителя, – сообщает пресс-служба УПЦ МП.

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Узнав о таких действиях руководителя, несколько епископов, которые уже получили приглашения на Собор, также вернули письма в Стамбул.

Ранее Факты ICTV писали, что дата Объединительного собора назначена на 15 декабря.

Фото: пресс-служба УПЦ МП.

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