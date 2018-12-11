Квалификационно-дисциплинарная комиссия проведет проверку прокуроров, которые ведут дело Елены Зайцевой, сбывшей насмерть шестерых пешеходов в центре Харькова.

Дисциплинарная комиссия проверит прокуроров, которые ведут дело Елены Зайцевой, сообщила журналистка Татьяна Доцяк в Facebook.

Причиной проверки стали действия прокуроров, которые можно расценивать, как непрофессионализм или ангажированность.

По словам представительницы пострадавших в аварии Ларисы Матвеевой, во время следствия экспертам харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз по неизвестным причинам не были переданы документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой.

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Документы включают в себя лабораторное исследование мочи, которое выявило опиаты, токсикологическое исследование, которое показало, какие найдены опиаты (кодеин и фенобарбитал), и осмотр наркологом Еленой Федирко, которая зафиксировала суженные зрачки, шаткую походку и невыполненную позу Ромберга.

– Все это вкупе должно изучаться экспертами, чтобы в конце сделать вывод, – сказала она.

По информации Доцяк, эксперты не смогли ответить на вопрос о наркотиках, потому что у них не было документов.

– Прокуратура видела недоделанную экспертизу, основывала на ней обвинения, но не вернула обратно на доработку. Это может быть непрофессионализм, а может ангажированность. Это и должна проверить комиссия, – подытожила она.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus влетел в толпу. В результате ДТП погибли 6 человек.