Во время третьего ежегодного Форума местного самоуправления Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал молодого голову ОТГ.

Речь идет о 23-летнем голову Роздольнянськой ОТГ на Херсонщине Вегандза Мясникяна. За год своего существования его община смогла провести ремонт местных дорог и амбулатории, восстановить уличное освещение в отдаленных селах и открыть новый полицейский участок.

О своем видении молодежи в политике глава правительства рассказал в комментарии Информатор.

– Классно. Я депутатом местного совета впервые стал в 24 года, а мэром в 28. Всегда так отвечал на этот вопрос: Молодежь – наш запас прочности, но и не гарант успеха. Поэтому кроме молодости необходимо опираться и на другие качества – успехов, – сказал Владимир Гройсман.

Напомним, Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает проведение местных выборов в условиях военного положения.