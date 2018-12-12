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Гройсман поддержал молодого голову ОТГ

Во время третьего ежегодного Форума местного самоуправления Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал молодого голову ОТГ.

Речь идет о 23-летнем голову Роздольнянськой ОТГ на Херсонщине Вегандза Мясникяна. За год своего существования его община смогла провести ремонт местных дорог и амбулатории, восстановить уличное освещение в отдаленных селах и открыть новый полицейский участок.

О своем видении молодежи в политике глава правительства рассказал в комментарии Информатор.

– Классно. Я депутатом местного совета впервые стал в 24 года, а мэром в 28. Всегда так отвечал на этот вопрос: Молодежь – наш запас прочности, но и не гарант успеха. Поэтому кроме молодости необходимо опираться и на другие качества – успехов, – сказал Владимир Гройсман.

Напомним, Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает проведение местных выборов в условиях военного положения.

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