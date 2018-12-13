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Наказание за педофилию – нардепы предлагают принудительную кастрацию

Принудительную кастрацию педофилов предлагают проводить после повторного совершения человеком сексуального преступления.

Принудительную кастрацию педофилов народные депутаты предлагают добавить в законопроект, который предусматривает добровольную кастрацию педофилов в Украине.

Согласно предлагаемым изменениям, такая мера грозит людям, которые повторно совершат сексуальное надругательство над ребенком, пишет УНН.

Соавтор законопроекта Борислав Розенблат привел статистику, согласно которой около 70% педофилов прибегают к преступлению повторно. По словам нардепа, в Европе уже существует практика принудительной кастрации за педофилию.

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Сейчас законопроект прошел слушания в комитетах и ​​готовится к первому чтению.

Напомним, в марте Верховная Рада приняла законопроект, который ужесточил наказание за педофилию.

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