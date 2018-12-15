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В Украине избран глава объединенной церкви: реакция соцсетей

Митрополит Епифаний был избран главой объединенной украинской церкви.

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний стал главой объединенной украинской церкви.

6 января 2019 года в Константинополе Вселенский патриарх вручит ему томос об автокефалии.

Читайте: Епифаний – глава новой поместной церкви: что известно о митрополите

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на избрание главы объединенной украинской церкви.

Ранее Факты ICTV писали, как готовился Объединительный Собор.

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