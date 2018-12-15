15 декабря в Киеве пройдет Объединительный Собор Украинской православной церкви. Факты ICTV собрали всю самую важную информацию касательно этого исторического события.

Что такое Объединительный собор

Объединительный собор – это поместный собор, проведение которого назначено на 15 декабря 2018 года в соборе Святой Софии, который находится в Киеве

В нем примут участие священнослужители и миряне Украинских православных церквей Киевского патриархата и Московского патриархата, а также Украинской автокефальной православной церкви.

Во время проведения Собора объявят о создании новой православной церкви и будет избран ее предстоятель.

Все епископы, которые должны принимать участие в Объединительном соборе, получили официальные приглашения от Вселенского патриарха Варфоломея. От УПЦ КП будут присутствовать 40 епископов, от УАПЦ приедет 14 представителей, а от УПЦ МП – четверо.

Такое маленькое количество представителей Московского патриархата можно объяснить тем, что его синод признал Объединительный собор “незаконным собранием” и не хочет принимать в нем участие.

Каждому епископу разрешено привести с собой одного священника и одного мирянина или монаха.

Председателем Собора станет представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.

Подготовка к Собору

Подготовка к проведению Объединительного собора началась еще 12 октября 2018, когда Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выступил с призывом к Украинской автокефальной православной церкви начать подготовку к Собору.

О дате Собора сообщили не сразу

На тот момент еще не была известна точная дата проведения Собора, однако 27-29 ноября собрался Священный Синод Вселенского патриархата, на котором и подтвердили Объединительный собор Украинской православной церкви.

Точной даты по результатам собрания объявлено не было. Однако через несколько дней стало известно, что его проведут в соборе Святой Софии 15 декабря 2018 года.

Все это сопровождалось постоянной критикой со стороны УПЦ МП. Несмотря на это митрополит Софроний и Митрополит Симеон из Украинской православной церкви Московского патриархата все же собираются посетить Объединительный Собор.

Константинопольский патриарх Варфоломей предупредил предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия, что после Объединительного собора Московская Патриархия не сможет использовать титул митрополита Киевского. На это он отреагировал, отправив письмо обратно.

Даже несмотря на такую ​​враждебность Московского патриархата, Варфоломей призывает их епископов принять участие в Соборе.

Сколько продлится и основные вопросы

Ранее в Администрации президента заявляли, что продолжительность собора пока не определена и он может закончиться за несколько часов, а может растянуться на несколько дней.

Все вопросы не закроют, но есть три главные темы

Однако есть надежда на оптимистичный сценарий. Спикер УПЦ КП Евстратий Зоря считает, что Объединительный собор продлится не более одного дня, поскольку придется решить три вопроса.

Темами, которые будут рассматриваться на Соборе станут единство Украинской православной церкви, принятие ее устава и назначения предстоятеля.

По информации СМИ, на объединительный собор прибудет и президент Петр Порошенко.

Одним из самых больших вопросов станет именно избрание предстоятеля Украинской объединенной церкви, который и поедет в Стамбул, чтобы там ему вручили Томос об автокефалии.

Выбирать главу церкви будут в два тура. В первом туре все участники Собора смогут выдвинуть кандидатов, после чего начнется голосование. Здесь возможность для голосования будет у всех участников Собора, после чего будут определены трое кандидатов, которые пройдут во второй тур.

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Отличие следующего тура также и в том, что там будут голосовать исключительно епископы. Стоит заметить, что это предварительный регламент съезда и процедуру избрания предстоятеля могут изменить.

Одним из кандидатов на должность называют патриарха Филарета, который пока не подтвердил свое выдвижение и говорил только о том, что свое решение объявит непосредственно во время проведения Объединительного собора.

Другими кандидатами, которые часто называются в СМИ, являются митрополит Луцкий и Волынский Михаил и патриарший наместник Епифаний, которые являются представителями УПЦ КП.

По словам Евстратия Зори, тех членов УПЦ МП, которые захотят присоединиться к единой Украинской церкви будут принимать.

– Церковь открыта для всех. Ее назначение – чтобы грешникам помогать становиться святыми, а не святых собрать в одном месте и изолировать их от грешников, – заявил пресс-секретарь УПЦ КП в интервью BBC.

Он добавил, что те церкви, которые хотят остаться с Москвой и в дальнейшем существовать в Украине, однако их влияние станет значительно меньше.

Даже несмотря на то, что на Соборе должны решить большое количество вопросов, он, скорее всего не станет последним для Украинской православной церкви, ведь обсудить на нем все вопросы просто невозможно.

– Начинать революционные изменения – это лучший способ похоронить объединительный процесс. Взять самый простой вопрос – календарь. Все церкви, которые революционным способом вводили новоюлианский календарь, получили разделение. Те, кто вводил его эволюционно, не имеют никаких проблем. Поэтому в условиях, когда новый календарь даже его сторонниками специально маркируется как признак “прочь от Москвы”, то разве мы не понимаем, что Москва использует календарный вопрос, чтобы сказать: это не православная церковь, они католики, они католический календарь приняли? Получим мы в результате объединение церквей? Надо иметь хоть немного мудрости и предвидеть последствия, – поделился своими мыслями Заря.

В целом же нужно ожидать, что после Объединительного собора Украинская церковь наконец-то получит автокефалию, чего Филарет пытался достичь еще в 1991 году.

К слову, Андреевскую церковь в Киеве передали в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Владислав Бомбела

Фото: пресс-служба УПЦ КП, Dreamstime