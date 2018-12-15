Сегодня, 15 декабря, на Объединительном Соборе Украинской православной церкви митрополит Епифаний был избран главой объединенной украинской церкви.

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний стал главой объединенной украинской церкви.

Биография митрополита Епифания

Сергей Петрович Думенко родился в Одесской области 3 февраля 1979 года. Детство и юность провел на Буковине.

Окончив школу, поступил в Киевскую Духовную Семинарию и окончил ее с первым разрядом.

Поступил в Киевскую Духовную Академию. В 2003 году закончил со степенью кандидата богословия.

С 2003 по 2005 год преподавал в Ровенской духовной семинарии УПЦ КП. В этот же период был редактором интернет-портала Ровно Православное. С 2005 года является членом Национального союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов.

В 2006 году прошел стажировку в Афинском национальном университете на философском факультете.

Принял постриг в монашество в 2007 году с именем Епифаний в часть Епифания Кипрского.

В 2008 году предстоятелем УПЦ КП Филаретом рукоположен в иеродиакона, а затем и в сан иеромонаха, а через несколько месяцев и в сан архимандрита.

С января 2008 года Епифаний назначен секретарем Филарета, а в мае – управляющий делами Киевской епархии.

В марте 2008 года стал наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря. В 2009 году Священным синодом УПЦ КП избран епископом Вышгородским, викарием Киевской епархии.

С 2012 года – постоянный член Синода УПЦ КП.

В 2013 году получил сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

Епифаний знает несколько иностранных языков, в частности греческий.

Отмечается, что он имеет связи в греческом православном мире.

Епифаний занимался в УПЦ КП вопросами внешней политики.

В 2015-м советовал представителям УПЦ МП “очиститься от кремлевских паразитов”.

С самого начала войны Епифаний помогает и поддерживает украинскую армию и семьи бойцов.

Награжден орденом За заслуги II и III степеней.

О необходимости создания в стране Поместной Украинской Православной Церкви говорил еще в 2013 году.

Напомним, томос об автокефалии главе поместной православной церкви в Украине вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.