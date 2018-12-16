Сегодня на 62-м году жизни умер Петр Мельник – скандально известный бывший ректор налоговой академии времен Виктора Януковича, народный депутат трех созывов.

Умер Петр Мельник в Феофании от двусторонней пневмонии, сообщает издание Украина молодая.

Подтвердил смерть Мельника и его адвокат Игорь Черезов.

Напомним, Петр Мельник до августе 2013 года возглавлял Национальный университет государственной налоговой службы Украины.

Именно летом этого года его задержали на взятке за поступление в академию.

Позже, будучи под домашним арестом, он бежал из страны и был объявлен в международный розыск, но весной 2014 года вернулся в Украину и был задержан.

Однако Ирпенский суд Киевской области 8 июля 2015 года вынес оправдательный приговор Мельнику, которого подозревали в получении взятки в размере 120 тыс. грн.

Бородянский районный суд Киевской области в декабре 2017 года оправдал Петра Мельника, которому грозило лишение свободы до 12 лет.

Фото: Петро Мельник